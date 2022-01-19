Сразила всех: Лопырева в пудровых шортиках обнажила изящные бедра в белоснежной ванной комнате

Телеведущая похвасталась тем, как выглядит. Поклонники сравнили ее с куклой Барби.

Виктория Лопырева является популярной телеведущей и моделью. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Блондинка растит сына Марка Лео. Уже несколько лет она предпочитает проводить время в Дубае.

Модель посещает светские рауты и организует фестивали. Она предпочитает всегда выглядит безупречно. Бывшая «мисс Россия» предпочитает не выходить на улицу без макияжа.

В последнее время Лопырева много путешествует. Она даже ездила в Катар. Но на этот раз телеведущая запечатлелась в Дубае. Она позировала в белоснежной ванной комнате.

Модель предстала в мини-шортиках пудрового цвета и топе. Она грациозно выпятила бедра, показав тонкую талию. Виктория решила блеснуть стройными ножками. Так как она живет в ОАЭ, то не могла не засветить свой загар.

«На мне самый удобный в мире домашний костюм», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это да!», «А можно так выглядеть?», «Ножки — идеал», «Вот это идеальный лучок», «Просто богиня», «И не скажешь, что у вас есть ребенок», «Какая вы красотка», «Перед такой не устоишь», «Очень красивенькая», «Ох, вот это стан», «Наряд безумно хорошо сидит», — прокомментировали пост подписчики.

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