Сама элегантность: Лопырева в персиковом костюме с брюками клеш вышла на променад в Катаре

Виктория Лопырева уже длительное время живет в Дубае. Она приезжает в Россию на форумы, а также ради светских раутах. Большую часть времени бывшая «Мисс Россия» путешествует. Она также организуется различны мероприятия.

За ней следят миллионы поклонников. Блондинка может похвастаться большой гардеробной, которую регулярно пополняет брендовыми обновками.

У Виктории завидная коллекция вечерних платьев. Но даже для простых прогулок ей нравится наряжаться. Недавно она снова приехала в Катар. Там для променада модель выбрала костюм нежного персикового цвета с брюками клеш.

Топ и лоферы в тон дополнили монохромный образ. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Примечательно, что звезда выбрала брюки, которые визуально вытягивают силуэт.

«Цвет шикарный!», «Леди», «Красавица», «Ну просто леди», «Какой красивый, волшебный цвет», «С вашим загаром такой костюм идеально смотрится», «Виктория, как элегантно», «Бесподобный наряд», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Виктория воспитывает сына Марка Лео. Она обычно путешествует вместе с ним. А вот муж модели Игорь Булатов получил высокую должность и теперь реже приезжает, так как находится в республике Коми.

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