«Невероятный подарок»: Подольская покрасовалась в платье-трапеции с уникальной вышивкой

Наталья Подольская является одной из выпускниц «Фабрики звезд». Она давно строит карьеру и успела выпустить множество песен. Во всем ее поддерживает муж Владимир Пресняков.

Они не только вместе выступают на сцене, но и воспитывают сыновей Артемия и Ивана. Несмотря на то что младшему малышу всего год, супруги часто путешествуют и дают концерты. Звезда быстро вернулась в форму после родов.

Не так давно Подольская провела время в Куршевеле. Она каталась на лыжах со старшим сыном. Певица щеголяла в пуховом комбинезоне. А вот в Москве она уже успела устроить семейные посиделки с родными. Теперь артистка похвасталась обновкой. Она запечатлелась в черном платье-трапеции с вышивкой и прозрачной вставкой. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Все мои друзья знают, что я очень люблю красивые вещи. Но особенную страсть я испытываю к вещам, созданным с душой! Накануне Нового года я получила невероятный подарок. Это платье с элементами вышивки, созданной на фабрике „Крестецкая строчка“. Это не просто вышивка, это одна из самых сложных по исполнению старинных техник. Изделия выпускают в ограниченном тираже, что позволяет заполучить в свою коллекцию исключительные, уникальные вещи. Этому промыслу уже более 150 лет. Невероятно, что до сих пор мы имеем возможность прикасаться к вещам с такой историей и мастерством исполнения», — поделилась звезда.

Поклонники одарили ее комплиментами.

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