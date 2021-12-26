«В его планах быть супергероем»: Наталья Подольская видит в старшем ребенке творческий потенциал

Наталья Подольская призналась, что хотела бы видеть старшего сына в творческой профессии. Знаменитость не против того, чтобы мальчик стал музыкантом.
Напомним, Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков стали родителями своего старшего сына Артемия в июне 2015 года. С самого рождения малыш был окружен музыкой.
Артемий хоть и мечтает о сказочной профессии, все же тянется к музыке.
«Артемий очень любит музыку. Когда он ее слышит, он начинает танцевать. Быть музыкантом он не мечтает. В его планах быть супергероем, который создаст костюм на все случаи жизни — от пожара, от обледенения, от врагов. Пока мечты такие, но они очень устойчивые. Спроси спустя месяцы, он точно скажет, чего хочет», – заявила артистка.
«Хочу ли я, чтобы он пошел по нашим стопам? Думаю, да. Честно, пока не представляю его вне творческой профессии. Как говорится: «от осинки не родятся апельсинки», – отметила Подольская в Cosmo.ru.
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