«В его планах быть супергероем»: Наталья Подольская видит в старшем ребенке творческий потенциал

Наталья Подольская призналась, что хотела бы видеть старшего сына в творческой профессии. Знаменитость не против того, чтобы мальчик стал музыкантом.

Напомним, Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков стали родителями своего старшего сына Артемия в июне 2015 года. С самого рождения малыш был окружен музыкой.

Артемий хоть и мечтает о сказочной профессии, все же тянется к музыке.