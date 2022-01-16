«Ваня кайфует»: Подольская засняла, как сыновья Преснякова играют на пианино перед бабушкой с дедушкой

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже давно выступает на сцене. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные вместе уже больше 11 лет. Своему избраннику Она родила сына Артемия.

В этом году ему исполнится семь лет и он отправится учиться в первый класс. А также у супругов подрастает сын Иван, которому не так давно исполнился один год.

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Недавно Подольская отдохнула с мужем и старшим сыном в Куршевеле. Примечательно, что младшего наследника они с собой не брали, поэтому вскоре вернулись в Москву.

Певица любит собрать дома гостей. 15 ноября она решила поделиться трогательными кадрами. Младший сын пары сел за пианино. Он стал играть, как и его брат Артемий. Дома у супругов были родители Преснякова: Елена Петровна и Владимир Петрович.

Бабушка и дедушка любовались внуками. Они стояли с Пресняковым-младшим, наблюдая как малыши нажимают на клавиши.

«Музыкальный вечерок», — заявила Подольская. «Молодец», — заявила Елена Петровна. «Вот он кайфует», — присоединился Пресняков-старший. «Ваня кайфует, да? Ты мой зайчик», — умилилась певица.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали их комплиментами. Три поколения Пресняковых собралось в гостиной. «Какие чудесны малыши», «Какие клевые музыканты!», «Ай, какие прелестные малыши!», «У них это в генах», «О боже, какая прелесть», «Артисты с рождения», «Ну какая прелесть», «Какая прелесть!», «Ох, ваши родители не стареют», — стали писать пользователи Сети.

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