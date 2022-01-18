«Вот это отчаяние»: молодая пассия Тимати полностью обнажилась, не скрыв свою «ракушку»

Тимати давно стал популярным исполнителем. Также он знаменитый холостяк. Несмотря на то что у него были серьезные отношения с Аленой Шишковой, которая родила от него дочку Алису, а также с Анастасией Решетовой, рэпер так и не решился пойти в ЗАГС.

Но он любит своих детей и заботится о них. Решетова родила от него сына Ратмира. Но в прошлом году у артиста появилась новая возлюбленная.

Несколько раз на отдыхе его заметили с киевлянкой Сашей Дони. Длинноногая модель в свои 19 лет много путешествует, отдыхает на дорогих курортах и хвастается брендовыми обновками.

Примечательно, что она очень любит демонстрировать свои женственные формы. Обычно молодая пассия Тимати едва прикрывает бюст. Но на этот раз она взбудоражила фанатов, выложив эротический снимок.

Саша запечатлелась в ванной комнате полностью без одежды. Ее бюст и зону бикини прикрыл лист растения. Модель не побоялась показать свою наготу на камеру.

«Кошмар, жених на новом месте не приснился», — заявила она.

Подписчики были ошеломлены. «Вот это отчаяние», «Ну да, совсем голой еще не фоткалась», «И зачем это растение, если все видно?», «Так и манишь Тимати», «Ох, тебя несет», «Зачем такое показывать?», «Какой срам», «Ну что за поведение», «Красивая фигура», «Богиня без трусиков», — стали комментировать кадр подписчики.

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