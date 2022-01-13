Пуговка затрещала по швам: грудастая пассия Тимати натянула крошечный топ на свои прелести

Пока рэпер Тимати проводит время с мамой и детьми в Колумбии, покоряя волны на скейте, истомившаяся в ожидании его новая пассия, 19-летняя Саша Дони, решила привлечь к себе внимание проверенным способом.

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Красотка продолжает отдыхать в Дубае, и на новых кадрах показала себя в откровенном наряде. Обладающая выдающимся бюстом киевлянка натянула крошечный топ на одной пуговичке на свои прелести и сделала селфи.

Судя по тому, как пуговица затрещала по швам, размер кроп-топа явно не соответствует параметрам девушки. Хотя когда подругу Тимати это останавливало? Она даже бикини выбирает на пару размеров меньше, чтобы щегольнуть приоткрывшимися частями тела.

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