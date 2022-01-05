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«Отдай ребенка назад!»: Решетова гневно отреагировала на совместный отдых Тимати с их сыном

Рэпер, судя по всему, увез ребенка в Дубай.

«Отдай ребенка назад!»: Решетова гневно отреагировала на совместный отдых Тимати с их сыном
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Globallookpress.com

Модель Анастасия Решетова гневно отреагировала на совместное фото в Instagram бывшего возлюбленного рэпера Тимати с их общим сыном Ратмиром. На кадре музыкант стоит с наследником около самолета. Они отправились, судя по всему, на отдых в Дубай.

Тимати с сыном
Тимати с сыном. Фото: instagram.com/timatiofficial/

«Босс решил поменять обстановку. И это я не про себя», — заметил в подписи под кадром Тимати.

«Отдай ребенка назад», — пошутила Анастасия Решетова.

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати расстались, когда их сыну Ратмиру не было еще и годика. При этом им удалось сохранить добрые отношения.

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