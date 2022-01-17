«Трусики сдавили пельмешек»: Каменских в белоснежном купальнике обнажила «сочные» формы

Настя Каменских уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она выпускает новые хиты и снимает пикантные клипы. Но артистка уже не поет с Потапом, так как он стал ее мужем и продюсером.

При этом певица часто демонстрирует женственные наряды. Настя не скрывает, что ей нравится выглядеть привлекательно. Порой она оголяется на публике, а возлюбленный делает с ней откровенные фото.

Этой зимой пара улетела отдыхать в Мексику. Она проводят там свой отпуск. Каменских не только облачается в облегающие платья, но и купальники. Она зачастую танцует прямо на пляже.

Если недавно певица блеснула в пудровом купальнике, то теперь артистка обнажила свои формы в белоснежном бикини. Она надела лиф-бандо и трусики-танга с высокой посадкой. Настя повиляла мощными бедрами и показала внушительное декольте.

Поклонники осыпали комплиментами жену Потапа. Многие отметили, что у нее идеальные женские формы. «Ох, какой стыд», «Ну прям очень идет белый», «Трусики сдавили пельмешек», «Какая вы мягкая со всех сторон», «Ох, пилюльку видно», «Какая вы смелая», «Безукоризненно», «Как вас муж снимает в таком виде?», «Красота зашкаливает», «Безумно хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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