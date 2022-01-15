Еще мокренькая: Каменских в тесных трусиках на завязках повиляла «аппетитными» формами у бассейна

Певица устроила танцы в соблазнительном мини-бикини на улице. Она свела с ума поклонников.

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что привыкла к постоянному вниманию публики. Певица сначала умалчивала о своем романе с Потапом, но после свадьбы они стали демонстрировать чувства на публику.

Ради избранника артистка даже постройнела, но сохранила свою изюминку. Настя обладает нестандартными формами, поэтому ее часто сравнивают с Ким Кардашьян.

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Примечательно, что Каменских регулярно облачается в женственные наряды. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. На отдыхе певица не только носит платья, но и без стеснения обнажается.

Она уже дефилировала прозрачных нарядах на побережье. Теперь артистка обнажила формы в пудровом мини-бикини. Настя стала танцевать перед камерой. Она только искупалась, поэтому ее волосы были влажными.

Тугие трусики на завязках едва прикрыли ее прелести. Она кокетливо демонстрировала всю красоту фигуры, виляя бедрами. ««Вот это ты впечатлила», «Вся такая аппетитная», «Ну ваши формы бесподобны», «Настя, что ты творишь», «Это просто бесподобно», «Наша пышная красотка», «Ой, трусики просто на грани», «Ох, классная со всех сторон», «Сладко стиснула пилюльку», — прокомментировали пост подписчики.

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