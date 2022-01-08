«Ауф, что за вид»: Каменских в кожаном платье-футляре показала идеальные изгибы фигуры

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она выступала в дуэте с Потапом, но уже несколько лет строит сольную карьеру. Певица исполняет заводные песни и не стесняется оголяться на камеру.

Наряды жгучей брюнетки порой выглядят провокационно. Она обладает нестандартной фигурой, которую подчеркивает топами, юбками и откровенными костюмами.

Обычно Настя дразнит поклонников снимками в купальнике или нижнем белье. Эти новогодние каникулы она проводит в Мексике. так в Рождество певица повеселилась на пляже.

Она запечатлела себя в кожаном платье с разрезами. Наряд скрыл ее изъяны и подчеркнул талию. А благодаря декольте Каменских засветила округлую грудь во всей красе. Она игриво поманило формами, снимая все на камеру.

Поклонники были ошеломлены. Многие одарили артистку комплиментами. Но нашлись и те, кто ее подверг критике. «Вот это кадры», «Фокус не там», «Настя, какой стыд», «Ауф, что за вид», «Декольте роскошное», «Красота во плоти», «Ну где еще такое увидишь», «Сочная красотка», «Эти изгибы сразят любого», «Просто безупречно», «Талия появилась», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.