Без макияжа и укладки: Вера Брежнева в мини-шортах игриво блеснула загорелыми бедрами

Вера Брежнева не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако она регулярно находится на гастролях. Певица в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Более того, она любит подбирать себе наряды.

У артистки множество ярких концертных нарядов, а в обычной жизни она предпочитает носить более лаконичные наряды. Не так давно звезда прилетела отдыхать на Мальдивы.

Теперь Вера с радостью делится кадрами, на которых позирует в бикини. Она без стеснения оголяет свои формы. Певица проводит время с дочкой Соней, а также сестрами. Она то и дело публикует снимки с побережья.

Но на этот раз артистка запечатлелась в ванной комнате. Она предстала в лонгсливе и джинсовых мини-шортах. Примечательно, что Брежнева была без макияжа и укладки.

А утром она также в шортах и футболке предстала со своей сестрой Викторией, которая ранее была женой Александра Цекало. Она была в топе и молочной юбке. Поклонники восхитились не только певицей, но и ее похорошевшей сестрой.

«Ну что за блондинки», «Как вы красивы», «Такие ножки нельзя прятать», «Все чудесно — климат, место, фигура, настроение, сторис», «Ох, а Вика такая красотка», «Две грациозные лани», «Просто пожар мне один поцелуй», «Это отчет для Кости», «Вера, ну вы сногсшибательная», «Как классно, что вы без макияжа не боитесь делать фото», — прокомментировали пост подписчики.

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