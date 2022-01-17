«Сдавила свой пирожок»: Брежнева в монокини блеснула изящными формами на мальдивском пляже

Вера Брежнева решила больше рассказывать о своей жизни. Если несколько лет назад она удалила все фото с мужем Константином Меладзе, то теперь певица снова делится семейными кадрами.

Более того, она рассказывает о путешествиях и хвастается новыми нарядами. Обычно артистка предстает в женственных образах на сцене. Но уже несколько дней она загорает на Мальдивах.

Брежнева проводит отпуск с сестрами и дочкой Соней. Она то и дело хвастается стройными формами. Певица то купается в океане, то снимает себя на видео в ванной комнате.

Она без стеснения позирует без макияжа. А теперь звезда решил поделиться кадрами с пляжа. Вера позировала сначала в небесном бикини, показав неровный загар и очень стройные бедра. Она взбудоражила фанатов своей стройностью.

Потом артистка позировала у пальмы в черном монокини. Она вытянула ступни, чтобы казаться еще выше. Купальник облегал ее изгибы фигуры. Поклонники посчитали, что в 39 лет она может дать фору даже моделям.

«Господи, какая красивая Вера», «Какая вы красивая», «Очень худая», «Неудачное фото, у вас прям не фигура, а кожа и кости», «Сдавила свой пирожок», «Это что за ножки-палочки», «Вера, ну вы же идеал красоты!», «Слишком худая», «Что произошло? Где грудь?» — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.