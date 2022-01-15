«Вот это вид сзади»: Брежнева поплавала в тугих трусиках, обнажив внушительный «поплавок»

Певица показала свои безупречные формы на зависть всем.

Вера Брежнева является одной из самых успешных и востребованных певиц в стране. Она регулярно выступает и дает гастроли. Певица обычно редко делится личными кадрами.

Поклонники привыкли видеть ее в роскошных платьях или соблазнительных боди на сцене. В свои 39 лет она может похвастаться точной фигурой. Примечательно, что звезда любит подчеркивать свои достоинства.

Уже несколько дней Вера отдыхает на Мальдивах. Только за свою виллу она платит около полумиллиона рублей в день. Певица то и дело хвастается фигурой в купальнике.

Она не скрывает, что занимается спортом. Если накануне артистка покрасовалась в бикини у зеркала, то теперь она поплескалась в океане. Брежнева в тугих стрингах плескалась на волнах, засветив свои прелести во всей красе. Она выставила бедра к солнцу.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Константина Меладзе. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красота», «Вот это вид сзади», «Красота зашкаливает», «Просто русалка», «Вода прям нереального цвета», «Вот это поплавок», «Сводите с ума своей фигурой», «Верочка, нельзя выглядеть так безупречно», «Это идеальный отдых», «Фигурка — топчик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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