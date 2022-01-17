«Неожиданно хороша»: Бузова в глянцевом плаще и ботфортах засветила изящные бедра перед камерой

Телеведущая сразила публику. Она снялась в фотосессии в пикантном образе, не скрыв прелести.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Она с 18 лет привыкла жить под прицелом камер, поэтому всегда готова показать, что делает и как проводит время. Артистка не скрывает, что любит удивлять публику.

Она не пропускает громких событий и всегда подбирает себе яркие образы для выходов в свет. Однако последние десять дней звезда провела в Куршевеле, где каталась на лыжах с Клавой Кокой.

Поклонники заметили, что Ольга все чаще демонстрирует свою фигуру. Она выбирает пикантные наряды и все чаще отказывается от нижнего белья. После отпуска артистка успела принять участие в фотосессии и съемках клипа на новый трек.

Она предстала в глянцевом плаще и ботфортах. Бузова сидела на стуле, гладя руками ноги. Она задела свой наряд, засветив прелести фигуры. Звезда старалась выглядеть соблазнительно.

«Мои хорошие… Я очень нервничаю, как всегда перед выходом нового трека! „Не буди во мне зверя“ выйдет в ночь с 19 на 20 января по традиции на мой день рождения. Но вы услышите новую меня… То, что было глубоко внутри, и то, что я долго боялась вам показать. Но ведь нужно „Никогда ничего не бояться“, поэтому я впущу вас глубоко в свою душу и сердце», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие посчитали, что она постройнела. Другие осудили ее за слишком откровенный лук. «Олечка, восхищаюсь тобой! Ты такая молодец», «Оператор танцует», «Ну наряд — огонь, только зачем руку водила прям там», «Неожиданно хороша», «Ватрушку спрячь», «Неожиданно хороша», «Манишь и дурманишь», «Что-то дерзкое», — прокомментировали пост подписчики.

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