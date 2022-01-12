Бузова вслед за невесткой Орбакайте в пуховом комбинезоне цвета фольги щегольнула в Альпах

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Еще года назад она вела «Дом-2», но потом телеведущая покинула свой пост. Она стала сниматься в новых проектах.

Свободное время артистка предпочитает проводить с друзьями. Она не скрывает, что любит путешествовать. С собой блондинка всегда берет множество нарядов. И этой зимой она устроила себе отпуск в Куршевеле.

Несколько лет назад Бузова уже была на знаменитом французском курорте с сестрой и подругами. На этот раз она приехала одна, но потом к ней присоединилась Клава Кока. Телеведущая посещает рестораны, танцует и не стесняется веселиться на публике.

А вот днем она катается на лыжах. Каждый день артистка облачается в новый наряд. Она уже была в алом комбинезоне, неоновом, белом, с граффити. На этот раз Ольга выбрала пуховой комбинезон цвета фольги.

Она показала класс в Альпах, изящно спускаясь на лыжах. Примечательно, что у невестки Кристины Орбакайте Алены Красновой тоже есть такой наряд в модном оттенке.

Поклонники на этот раз восхитились тем, как выглядит Бузова. Многим понравился ее аутфит. «Этот костюм самый лучший», «Шикарно, красиво катается прямо уверенно! Красотка Ольга», «Прям холодом и свежестью повеяло», «Оля! Суперклассно катаешься», «Роскошно! Только мех отваливается», — прокомментировали пост подписчики.

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