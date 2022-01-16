«Стринги пропали в недрах»: Бузова в трусиках-ниточках и прозрачном лифчике блеснула своими прелестями

телеведущая после поездки в Куршевель похвасталась точеными формами в нижнем белье, лишив фанатов дара речи.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она собирает полные залы, когда дает концерты и не боится выглядеть экстравагантно. В прошлом году блондинка не только вела новые шоу, но и регулярно выходила в свет.

Она предпочитала носить женственные платья. При этом артистка то и дело отказывалась от белья, чем привлекала к себе внимание.

Но последние 10 дней Бузова отдохнула в Куршевеле. Зачастую она каталась в пуховых комбинезонах на склонах, а также веселилась с Клавой Кокой. Порой поклонники удивлялись тому, как она себя ведет.

А 15 января телеведущая вернулась в Москву. Она решила привести себя в порядок. Перед сом Ольга поделилась пикантными кадрами. а видео она скидывает рубашку и позирует в нижнем белье.

Артистка продемонстрировала бюст в прозрачном кружевном белье. Потом Бузова повернулась к камере спиной. При этом она повиляла ягодицами в трусиках-нитках.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие признались, что лишились дара речи. «Вот это формы», «Оля, что это такое», «Стринги пропали в недрах», «Ты решила отправить видео, но опубликовала?», «Это очень откровенно», «Какой орешек», «Ну ты прям жала жару», «Хорошо отдохнула, судя по всему», «Это прям не белье, а нитки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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