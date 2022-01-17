Три русалки: Костенко в одинаковых купальниках цвета Барби предстала на пляже с дочками

Анастасия Костенко является женой Дмитрия Тарасова. Футболист женился на избраннице вскоре после того, как развелся с Ольгой Бузовой.

Примечательно, что пять лет бывшие супруги не пересекались, но в конце 2021 года они столкнулись на премии, где Ольга со сцены унизила бывшего избранника, заявив, что он упустил успешную и стильную девушку. Костенко в свою очередь отметила, что у спортсмена такая красивая жена, что ей не оч ем беспокоится.

Этой зимой Тарасов увез свою семью на Мальдивы. Практически каждый день Анастасия делится пляжными фото. Она наряжает дочек Милану и Еву, а также делится кадрами с сыном Алексеем, который впервые оказался на курорте.

Супруга футболиста любит стиль family look. Она не перестает хвастаться тем, как выглядит после третьих родов. На этот раз Костенко облачилась в мини-бикини цвета Барби. В таких же купальниках были и ее дочки. Малышки украсили образами панамками.

«На одной волне с мамой. P.S. Не повторяйте моих ошибок, не фотографируйтесь после плотного завтрака», — написала жена Тарасова.

Она подчеркнула свой пышный бюст, а также слегка выпирающий животик. Однако поклонники заподозрили, что Анастасия может быть беременная в третий раз. «Выглядите просто супер! Фигура сейчас даже лучше», «Фигура мечты. Вот к чему нужно стремиться имея 3 детей», «Вы только родили и уже такая худая и красивая», «А не беременна ли снова?», «После Мальдив у вас обычно животик не из-за завтрака», — прокомментировали кадры подписчики.

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