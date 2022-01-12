Стильный family look: Костенко с дочками в одинаковых купальниках щегольнула на мальдивском пляже

Анастасия Костенко является женой футболиста Дмитрия Тарасова. Они сыграли свадьбу спустя год после того, как спортсмен расстался с Ольгой Бузовой.

Примечательно, что избранница подарила ему детей, о которых Тарасов всегда мечтал. Несмотря на критику, которая обрушилась на нее во время начала романа, она продемонстрировала, что у нее крепкие отношения с возлюбленным.

У пары подрастают дочки трехлетняя Милана и годовалая Ева. А в прошлом году у них родился сын Алексей. Если Новый год они отметили в Москве, то теперь отправились отдыхать. Тарасов привез всю семью на Мальдивы.

В соцсети Костенко поделилась трогательным фото. Она запечатлелась с дочками в одинаковых купальниках. Жена футболиста также надела халат. Дмитрий с улыбкой позировал на пляже.

«Мы на месте. „Бери ночной рейс, зай. Дети спать будут!“ Ага, конечно. Ева нам устроила. Этот маленький человек не спал весь перелет ( а это почти 8 часов) и угадайте, когда вырубилась? На посадке. За минуту. Без шансов. Поэтому прибыв на остров мы сразу сдали детей мамам, а сами ушли спать на пару часов ( ну не совсем сами, один маленький товарищ был рядом и командовал молочным баром). P.S. Я в восторге от виллы, пока не совсем понимаю что к чему, но очень счастлива. Спасибо, любимый, я мечтала о таком послеродовом восстановлении», — написала Анастасия.

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что жена Тарасова быстро вернулась в форму. Купальник подчеркнул ее пресс. «Прекрасного отдыха», «Семья красивых людей», «Да, вы уже стройная», «Красивые, счастливые», «Какие классные», «Мне кажется после Мальдив, у вас будет еще один ребенок», — прокомментировали пост подписчики.

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