«Милые и заботливые»: Костенко запечатлела, как дочки в одинаковых платьях катают брата в коляске

Жена Дмитрия Тарасова поделилась нежными кадрами из отпуска. Она нарядила не только дочек, но и сына.

Анастасия Костенко является женой Дмитрия Тарасова. Они стали встречаться вскоре после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. Примечательно, что ей пришлось столкнуться с хейтом даже после того, как влюбленные сыграли свадьбу.

Но потом она родила ему дочку Милану, а затем и Еву. Со временем «Вторая вице-мисс Россия 2014 года» доказала, что счастлива с избранником.

В прошлом году у пары родился третий ребенок. Теперь Костенко растит сына Алексея. После Нового года они впервые такой большой компанией отправились на Мальдивы.

Тарасов помогает приглядывать за детьми и даже поддерживает жену, которая взяла с собой одинаковые наряды для всех. На этот раз Анастасия подловила дочек, которые были в одинаковых платьях в стиле бэби-долл. Они целовали братика, который лежал в коляске.

Малыш спокойно лежал. Он был облачен в комбинезон. Костенко наблюдала за происходящим. А вот ее муж помогал катать коляску.

«Так люблю наблюдать за ними. Такие милые и заботливые», — отметила Костенко.

Поклонники одарили комплиментами звездную семью. Многие восхитились детьми пары. «Они такие красивые», «Две куколки», «Сынок такой сладкий», «Вот это детки», «Дружная у вас банда», «Очень красивые у вас детки», — прокомментировали пост подписчики.

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