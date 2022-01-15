«Милые и заботливые»: Костенко запечатлела, как дочки в одинаковых платьях катают брата в коляске

Анастасия Костенко является женой Дмитрия Тарасова. Они стали встречаться вскоре после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. Примечательно, что ей пришлось столкнуться с хейтом даже после того, как влюбленные сыграли свадьбу.
Но потом она родила ему дочку Милану, а затем и Еву. Со временем «Вторая вице-мисс Россия 2014 года» доказала, что счастлива с избранником.
В прошлом году у пары родился третий ребенок. Теперь Костенко растит сына Алексея. После Нового года они впервые такой большой компанией отправились на Мальдивы.
Тарасов помогает приглядывать за детьми и даже поддерживает жену, которая взяла с собой одинаковые наряды для всех. На этот раз Анастасия подловила дочек, которые были в одинаковых платьях в стиле бэби-долл. Они целовали братика, который лежал в коляске.
Малыш спокойно лежал. Он был облачен в комбинезон. Костенко наблюдала за происходящим. А вот ее муж помогал катать коляску.
«Так люблю наблюдать за ними. Такие милые и заботливые», — отметила Костенко.
Поклонники одарили комплиментами звездную семью. Многие восхитились детьми пары. «Они такие красивые», «Две куколки», «Сынок такой сладкий», «Вот это детки», «Дружная у вас банда», «Очень красивые у вас детки», — прокомментировали пост подписчики.
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