Вот это гены: Брежнева в модном костюме оверсайз и сланцах отметилась на отдыхе с красавицей-дочкой

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она выступает на сцене уже больше 15 лет. Примечательно, что недавно певица вспомнила, как выглядела, когда выступала в составе группы «ВИА Гра».

Она без стеснения носила мини-юбки. Теперь свои сценические образы артистка делает броскими и женственными, а вот в обычной жизни предпочитает носить сдержанные и лаконичные наряды.

11 января Вера прилетела отдыхать на Мальдивы. Она долго мечтала об отпуске и теперь проводит время с родными. Примечательно, что артистка поделилась кадрами с курорта.

Она предстала в черном костюме оверсайз в пижамном стиле и сланцах. Такие наряды актуальны не первый сезон. Лера Кудрявцева, Кристина Асмус и Екатерина Климова тоже носят такие наряды.

В одной гамме с певицей оделась ее сестра Анастасия, которая была в силуэтном платье. Дефилировала рядом с Брежневой ее дочка Соня, которая приехала из США. Она подчеркнула фигуру нежно-голубым платьем-футляром.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что Соня очень похожа на маму и даже затмила ее своей красотой. «Боги, это так дочка вымахала?», «Какие красивые ноги у Сони», «Верочка, вы сама утонченность», «Вот как надо выглядеть на отдыхе», «Вы словно из фильма», «С сестрой так похожи, а дочка — модель», — стали писать пользователи Сети.

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