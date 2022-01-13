«Мокрая и счастливая»: 39-летняя Брежнева в тесном купальнике оголила соблазнительные формы

Певица на отдыхе поделилась соблазнительным кадром. Она призналась, что получила втык от близкого человека.

Вера Брежнева — бывшая солистка группы «ВИА Гра». Она не раз украшала обложки глянца и даже участвовала в модных показах. Блондинку не раз называли одной из самых привлекательных женщин в стране.

Примечательно, что в 39 лет она может похвастаться точеной фигурой. На сцене артистка выступает в ярких и женственных образах. Примечательно, что красоту своих форм она демонстрирует не часто.

Этой зимой Вера устроила себе долгожданный отпуск. Она приехала на Мальдивы, где проводит время с дочкой Соней и сестрой. Певица не только загорает, но и занимается снорклингом.

А вот 13 января она не удержалась и запечатлела себя в спальне. Артистка была в черном тугом купальнике. Она обнажила свои ягодицы на камеру. При этом Брежнева была без макияжа с мокрыми волосами.

«Получила втык, что меня мало в сторис, исправляюсь», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. «Какая вы красотка», «Ну что, чудо девочка», «Какие формы», «Ну топчик», «Еще влажная после душа», «Костя лишился дара речи», «Мокрая и счастливая», «Вау, какая стать», «Вот это афедрон», «Верочка, вы прям чудо света», «Умопомрачительная блондинка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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