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«Мокрая и счастливая»: 39-летняя Брежнева в тесном купальнике оголила соблазнительные формы

Певица на отдыхе поделилась соблазнительным кадром. Она призналась, что получила втык от близкого человека.

«Мокрая и счастливая»: 39-летняя Брежнева в тесном купальнике оголила соблазнительные формы
Вера Брежнева. фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева — бывшая солистка группы «ВИА Гра». Она не раз украшала обложки глянца и даже участвовала в модных показах. Блондинку не раз называли одной из самых привлекательных женщин в стране.

Примечательно, что в 39 лет она может похвастаться точеной фигурой. На сцене артистка выступает в ярких и женственных образах. Примечательно, что красоту своих форм она демонстрирует не часто.

Этой зимой Вера устроила себе долгожданный отпуск. Она приехала на Мальдивы, где проводит время с дочкой Соней и сестрой. Певица не только загорает, но и занимается снорклингом.

А вот 13 января она не удержалась и запечатлела себя в спальне. Артистка была в черном тугом купальнике. Она обнажила свои ягодицы на камеру. При этом Брежнева была без макияжа с мокрыми волосами.

«Получила втык, что меня мало в сторис, исправляюсь», — заявила звезда.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. «Какая вы красотка», «Ну что, чудо девочка», «Какие формы», «Ну топчик», «Еще влажная после душа», «Костя лишился дара речи», «Мокрая и счастливая», «Вау, какая стать», «Вот это афедрон», «Верочка, вы прям чудо света», «Умопомрачительная блондинка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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