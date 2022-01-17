«Лиф едва прикрыл грудь»: Агата Муцениеце в лимонном бикини повиляла «сдобой» с Мариной Ким

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что долгое время мечтала быть востребованной. Но после съемок в сериале «Закрытая школа» она погрузилась в семейную жизнь.

Артистка родила сына Тимофея, а потом и дочку Мию от Павла Прилучного. Супруги прожили вместе почти 10 лет. Они расстались в 2020 году. Примечательно, что Агата сначала переживала, а потом стала более легко относится к случившемуся.

За последний год актриса смогла похудеть. Она также часто меняла имидж. Недавно Муцениеце прилетела отдыхать в Дубай. Несколько дней она загорала и веселилась с детьми.

Примечательно, что к ней приехал Прилучный. После встречи с ним артистка отправилась релаксировать на пляж. Она встретила ведущую «Доброго утра» Марину Ким. Они устроили соблазнительные танцы на побережье.

На этот раз звезда решила повеселиться в лимонном мини-бикини с парео в тон. Она танцевала и виляла бедрами. Ким в черном купальнике с роскошным декольте повторяла за ней движения. Потом Агата изящно засветила свой бюст в лифе не по размеру.

Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие одарили ее комплиментами. «Ой, какие классные», «Очень стильно», «Агата, фигурка — бомба», «Лиф едва прикрыл грудь. Особенно у Ким», «Вот это мамочки», «Какие малышки», «Вот это вы зажигаете», «Какие стройные и загорелые», — прокомментировали кадры подписчики.

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