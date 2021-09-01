«Дешево и не стильно»: Марина Ким в «неудачных» брюках и жакете отметилась с дочками 1 сентября

Ведущая «Доброго утра» отправила старшую дочку в первый класс, а младшую — в садик. Образ молодой мамы оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

Марина Ким уже давно работает на телевидении. Она всегда следит за внешностью и подбирает образы для эфиров. К слову, телеведущая также успела сняться в кино. Ее можно увидеть на концертах и светских раутах, но все свободное время она посвящает семье.

Свою личную жизнь ведущая «Доброго утра» старается держать за семью замками. Она воспитывает дочерей: семилетнюю Бриану и пятилетнюю Дарину. Кто является отцом девочек — загадка. Ходили слухи, что у знаменитости якобы был роман с режиссером Бреттом Рэтнером.

В прошлом году Ким снова стала мамой. На этот раз она родила сына, но пока даже его имя держит в секрете. Зато 1 сентября телеведущая поделилась редким фото с детьми. Она отвела старшую дочку в первый класс. Девочка предстала в платье с рюшами и сандалиях. А вот малышку Бриану мама отвела в садик. На улице телеведущая сделала фото с наследницами. Она была облачена в укороченные брюки синего цвета и светлый жакет. Лук дополнили нюдовые туфли.

Поклонники восхитились тем, как подросли дочки Ким. А вот ее наряд оценили не все. Свое мнение об образе молодой мамы для портала Teleprogramma.pro выразила имидж-стилист Анастасия Стар.

«Марина Ким вместе с дочками посетила школьную линейку в простом, сдержанном и минималистичном наряде. К комплектам девочек вопросов нет, а вот Марину давайте разберем поподробнее. Первое, что сильно мне бросается в глаза — это брюки. У них правильная длина, щиколотка открыта и добавляет впечатление легкости и женственности, цвет приятный, но это брюки со стрелками, они не должны быть в обтяжку как это получилось в области бедер. Брюки такого формата будут более актуальны в более свободном крое. В таком виде как сейчас они выглядят неряшливо, дешево и не стильно. Помимо фасона брюк я бы изменила и цвет на более благородный: шоколадный или пыльная роза. Это придаст образу большей элегантности, дороговизны и статусности. Жакет сидит отлично, правильной длины. Он может надеваться как первый и единственный слой, а может быть вторым слоем на шелковый топ, футболку, платье и многое многое другое. Ну, и конечно, не хватает несколько деталей: украшение в виде цепи, например, на шее и сумочки кроссбоди жесткой формы в бежевом цвете», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист- имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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