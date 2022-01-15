«Ох, как неловко»: Муцениеце эпично засветила грудь в лифе цвета «Тиффани» прямо у бассейна

Бывшая жена Павла Прилучного удивилась, когда чайки пролетели мимо и оставили помет на ее голове.

Агата Муцениеце является известной актрисой. В ее копилке десятки разных ролей в кино. Примечательно, что сериал «Закрытая школа» сделал ее знаменитой. Тогда она тогда встретила Павла Прилучного.

Они прожили в браке почти 10 лет. Многие считали их идеальной парой, но супруги расстались в 2020 году. Поклонники заметили, что после этого артистка стала одеваться и выглядеть более женственно.

Этой зимой Агата улетела отдыхать с детьми в Дубай. Она проводит время на пляже, где без стеснения демонстрирует фигуру в бикини. А вот 15 января актриса решила позагорать у бассейна. Она покрасовалась в купальнике цвета «Тиффани». Бывшая жена Прилучного засветила родинку в интимном месте. Она кривлялась на камеру.

Однако вскоре Муцениеце оказалась в неловкой ситуации из-за чаек. Она была удивлена, когда на ее голову упал помет. В этот момент ее лиф слетел, так как тесемки были развязаны. Актриса стала негодовать из-за случившегося.

«Ну я просто не представляют, насколько богатой я должна стать, что мне просто на голову погадила птичка! Я не выживу! Это вообще пипец! Я пошла мыть голову», — заявила артистка.

Вскоре над ней стали смеяться дети. Агата была удивлена их реакцией. Она постаралась посмеяться над случившемся. Поклонники были сражены увиденным.

«Ну что за красотка», «Агата — это удача», «Ох, как неловко», «Купальник привлек внимание», «Безумно красивая», «Грудь прям выпрыгивает», «Какое роскошное декольте», — прокомментировали пост подписчики.

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