Известный адвокат об ограблении Конашенко: «100 миллионов рублей! Это же целая комната денег!»

Правозащитник не сомневается, что на вдову Градского действительно было совершено нападение. А вот имитироавать ограбление у нее нет никакого мотива.

История вокруг ограбленной Марины Коташенко полна вопросов. Как могли ограбить вдову Градского? Почему она молчала об этом несколько часов и не сообщала в полицию? В конце-концов, кто подсказал преступникам, что в доме у Марины есть такая внушительная сумма денег?

Андрей Алешкин, адвокат, руководитель юридического департамента МИСАО, кандидат юридических наук уверен, что отыскать преступников возможно, а вот вернуть все украденное имущество вряд ли получится.

«Думаю, что по камерам полицейские смогут восстановить многие события. У них есть информация, там на въезде в поселок имеется видеонаблюдение. Уже известно, что преступники попали на записи. Дело возбуждено и поиски ведутся. А обвинения самой Марины в том, что она сымитировала нападение, на мой взгляд, не имеют никаких оснований. Возбудили же дело не против нее. Если бы был ложный донос или соучастие, то мы видели другую картину», — комментирует Андрей Алешкин Teleprogramma.pro.

По его мнению, преступников удастся отыскать довольно скоро, так что часть имущества вернется владелице.

«Я думаю, что частично возвратят имущество. В полном объеме вряд ли», — полагает адвокат.

Причина в том, что украдены, по его мнению, не только деньги, но и драгоценности. Скорее всего, 100 миллионов рублей, о которых заявила Марина Коташенко, — это общая сумма ущерба.

«Как вы себе представляете сто миллионов рублей? Это же целая комната денег. Может, было наличными миллионов 15-20, а остальное антиквариат, возможно, картины дорогие или украшения. Мы же не знаем, что Александр Градский дарил жене и что хранилось у нее дома», — рассуждает Алешкин.

Он вступается за Марину Коташенко и настаивает: не заявила в полицию сразу потому что была растеряна. А все обвинения ее в том, что история подстроена ради наследства, не терпит никакой критики.

Ведь общая масса наследуемого имущества куда больше, а если Марина действительно пошла на такой шаг, то ее могут вычеркнуть из списка наследников. Получается она рискует большим ради 100 миллионов рублей.

«Не вижу мотивов для такого риска. Дом в коттеджном поселке, где проживает семья, будет стоить в несколько раз дороже, — полагает адвокат. — Скорее всего, преступники знали, что она проживает одна, знали где именно проживает. На сегодняшний день у нас есть презумпция невиновности и Коташенко потерпевшая в этой истории».

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