«Сложно поверить»: правоохранители проверяют версию об инсценировке ограбления вдовы Градского на 100 млн рублей

Накануне стало известно, что из загородного дома вдовы Александра Градского неизвестные преступники вынесли 100 млн рублей. Об этом в полиции рассказала вдова музыканта Марина Коташенко.

Известно, что днем в воскресенье 41-летняя вдова выехала по делам на своей машине из дома в поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском. По дороге в ее автомобиль въехали неизвестные и, угрожая пистолетом, отвезли в особняк. Там Марина отдала бандитам почти 100 млн рублей.

«Сложно поверить в то, что автоподставщики случайно нарвались на столь богатую даму. Скорее всего, за вдовой наблюдали, какое-то время вели разведку. Точно знали, где устроить «аварию», буквально в двух километрах от дома, и что там могут храниться большие ценности. Все было спланировано. На машине владелицы дома они проехали через КПП на территорию охраняемого по периметру коттеджного поселка. Таким же способом выехали, забрав деньги. От Новоглаголево до Апрелевки всего ничего. Там преступников уже ждал на машине четвертый подельник», — цитирует «Комсомольская правда» источник в правоохранительных органах.

При всем этом сотрудникам показались странными две детали. Первая – почему Марина хранила столь крупную сумму дома. И вторая – заявление в полицию было написано спустя семь часов после инцидента.

«Якобы преступники угрожали ей, что если она пойдет в полицию, позже они вернутся, убьют ее и детей. Однако в итоге она все-таки решилась сообщить», — добавил собеседник.

К слову, правоохранители проверяют возможную версию об инсценировке ограбления.

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