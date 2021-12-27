«Пацанское нутро»: Билан объяснил, почему Градский снимался в «Голосе», будучи больным

Певец отметил, что его старшего коллегу уговаривали лечь в больницу, а он все равно рвался на съемки.

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу попросила певца Диму Билана прокомментировать то, что его покойного коллегу Александра Градского приносили на съемки шоу «Голос» на носилках незадолго до его смерти.

Телеведущая спросила у 40-летнего артиста, как он отнесся к тому, что, даже находясь в тяжелом состоянии, Градский упорно продолжал сниматься.

«Я просто знаю, что такое вот это пацанское нутро, когда тебе, например, плохо, когда ты еще плюс ко всему артист, ты не можешь без внимания, без сцены. Она тебя все равно выстраивает, структурирует, заставляет выздороветь. Он сам…» — начал отвечать Билан. «То есть, ты хочешь сказать, что это его желание?» — перебила Собчак. «Он сам! Я знаю просто это, и все! — настоял певец. — Его, наоборот, просили и в больницу, и к лучшим докторам — я знаю все это изнутри, — но он не соглашался. Потому что Градский… Представьте, Градский — глыба! Машина просто, казалось бы. Признать свою слабость вообще очень тяжело. Это сразу расклеится…»

Дима отметил, что ситуацию с Градским нельзя сравнивать со Славой Зайцевым, которого водят на съемки в непонятном состоянии. Он заверил, что Александр Борисович черпал для себя силы в работе.

«Потому что сцена занимает уже девяносто процентов жизни», — резюмировал Билан.

Певец добавил, что не пошел на похороны своего коллеги по шоу «Голос», потому что не хотел оставлять в своей памяти его застывшее неживое лицо. Он ограничился тем, что поставил дома свечку в память о друге и наставнике, а на кладбище поедет позже — на девять дней.

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