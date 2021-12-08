«Сжимал руку своей подруги»: перед смертью рядом с Александром Градским была не Марина Коташенко

Со дня смерти Александра Градского прошло девять дней. Он умер 28 ноября на 73-м году жизни. Многие поклонники посетили могилу артиста на Ваганьковском кладбище 7 декабря. Она усыпана цветами, среди которых есть и букет белых роз. По слухам, от молодой вдовы Марины Коташенко, с которой Градский прожил 17 лет, а расписался за месяц до смерти.

Однако в последнее время ходили слухи, что Александр Борисович уже не жил с женой. Накануне друг певца Андрей Караулов отметил, что Градского увозили в больницу в бессознательном состоянии, а рядом с ним «были сиделка и поклонница, которая держала его за руку».

«Умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги — просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно…» — рассказал Андрей Викторович на своем YouTube-канале.

Напомним, в начале осени Градский перенес коронавирус, но до последнего был предан работе, отказываясь обращаться к помощи врачей. Смерть наступила в результате инфаркта головного мозга.

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