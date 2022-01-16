Когда без фотошопа: Семенович в купальнике поплескалась с бассейне, не скрыв свои «сдобные» формы

Певица проводит отпуск в Египте. Она поделилась редкими кадрами, на которых засветила звездное тело.

Анна Семенович является популярной исполнительницей. Бывшая солистка группы «Блестящие» обладает запоминающейся внешностью. Она не раз делилась архивными фото с родителями, чтобы доказать, что такую фигуру унаследовала от мамы.

Порой артистка пытается худеть. При этом не раз ее ловили на использовании фотошопа. Звезда обычно скрывает изъяны фигуры с помощью нарядов.

Примечательно, что Семенович обычно редко делится кадрами с пляжа. Но недавно она предстала в купальнике на побережье. Певица решила отдохнуть в Египте, куда прилетела с друзьями. Она носит шелковые наряды в пижамном стиле. А 15 января артистка в купальнике поплескалась в бассейне. Она была без макияжа и укладки. Рядом с ней в надувном кругу плавал мальчик.

«Такой он сладкий мальчик», Я прилетала отдыхать и вот мой жених! Да, Гарри? Я его так люблю» — заявила певица.

Анна в прозрачной воде бассейна засветила свои формы. Она блеснула своими ягодицами. Обычно свои прелести артистка прячет.

Поклонники одарили комплиментами звезду. Семенович смогла их впечатлить своей фигурой без фотошопа. «Вы королева, обалденная всегда», «Какое очарование», «Фигурка прям что надо», «Ох и вид!», «Без макияжа даже моложе», «Анна, ну вы прям богиня», «Смутили малыша», — прокомментировали пост подписчики.

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