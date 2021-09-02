«Перила поплыли вместе с талией»: Семенович вслед за Лорак подвергли критике за фотошоп

Певица поделилась кадрами, на которых хвасталась нарядом. Однако комментаторы были к ней строги. Подобное случалось и с ее коллегами.

Анна Семенович в юности занималась фигурным катанием. Она потом завершила карьеру в спорте и стала певицей. Бывшая солистка группы «Блестящие» не раз покоряла мужские сердца, так как обладает не только красивым голосом, но и нестандартной фигурой. Артистка может похвастаться пышным декольте. Однако она не скрывает, что часто пытается похудеть и выглядеть еще лучше.

Этим летом Анна почти не отдыхала. Она ездила в разные города и выступала для публики. А недавно певица побывала в Санкт-Петербурге, где решила похвастаться новым образом. Артистка позировала в черной блузке и юбке миди с разрезом цвета молока. Наряд дополняли ботильоны на шнуровке. Семенович улыбалась, стоя на крыльце в лучах солнца. При этом наряд подчеркнул ее талию и ноги.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Но некоторые заметили, что фото выглядит странно. Перила на одном из кадров словно «поплыли». После этого звезду подвергли критике за фотошоп. «Перила поплыли вместе с талией», «Все хороша, но перила вас выдали», «Зачем себя так фотошопить», «Анна, опять талию забыли надеть!», «Перила поплыли от стройности», — прокомментировали пост подписчики.

А ранее в похожей ситуации оказалась Ани Лорак. Она поделилась кадрами в соцсети, где позировала с Филиппом Киркоровым и выглядела очень стройной. Потом король отечественной эстрады тоже выложил это фото, но на нем руки и другие части тела звезды выглядели полнее. «Убрала 10 килограммов», «Вот это да, такой легкий фотошоп, а как преобразилась», «Подстава», — стали писать пользователи Сети.

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