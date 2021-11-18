«Вот это талия»: Семенович в ультрамариновом платье с юбкой в пол предстала на премии

Анна Семенович является популярной певицей. Она давно покинула группу «Блестящие». Артистка проводит время в компании подруг. Пока свою личную жизнь ей не удалось устроить. При этом Анна часто путешествует.

Она всегда обладала пышными формами после того, как завершила карьеру в фигурном катании. Певица старается поддерживать себя в форме, но порой корректирует фигуру с помощью нарядов.

Еще недавно Семенович хвасталась кадрами с пляжа. Она позировала в купальнике. На этот раз певица приняла участие в премии «Золотой теленок». Она стала ведущей вечера.

Для такого случая артистка выбрала пышное платье ультрамаринового цвета с юбкой в пол сзади и открытыми ногами спереди. Образ дополнили нюдовые босоножки на платформе. Анна показала изящные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. Некоторые фанаты посчитали, что она постройнела.

«Анютка, вы просто молодец, всегда на позитиве», «Вот это талия», «Без лифчика!», «Просто красотка», «Ну какое эффектное платье», «Формы просто роскошь», «Ножки просто идеальные», «Да я вообще в восторге!», «Такая вы эффектная», «Ну как налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики.

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