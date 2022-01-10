«Вот это да!»: Анна Семенович в монокини на шнуровке сразила пляж «гром-бедрами»

Анна Семенович давно стала популярной певицей. Она активно строит сольную карьеру. Артистка не скрывает, что многие обращают внимание на ее фигуру. В 41 год она может похвастаться фигурой с пышными формами.

Примечательно, что ранее певица публиковала архивные фото, чтобы доказать, что в юности была очень худой, а потом проявились гены ее мамы. Звезда зачастую подчеркивает достоинства.

В этот Новый год Семенович работала, как и все праздники. А вот 10 января она насладилась началом отпуска. Артистка опубликовала снимок, сделанный на курорте.

Она позировала в фиолетовом монокини на шнуровке. Наряд с откровенным декольте подчеркнул ее талию и пышную грудь. Анна также изящно обнажила бедра. Она похвасталась постройневшими формами. При этом звезда была без макияжа и укладки.

«У артистов рабочий график немного другой! На праздники и выходные мы работаем , а когда вся страна выходит на работу , мы отдыхаем.В новогоднюю ночь у меня было два концерта, вчера я только вернулась из Омска, где вела частное мероприятие !

А вот завтра начинается мой отпуск и я улечу на море. Декабрь был очень плотный месяц. Мне хочется валяться на шезлонге с книгой в руках , потягивая вкусный коктейль и ни о чем не думать», — поделилась Семенович.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие посчитали, что она стала еще стройнее, чем раньше. «Анечка, как всегда, шикарна», «Ты просто бомба», «Вот это да!», «Аня, аж голова кружится от „таких“ участков тела!», «Анечка, ты просто прелесть», «Какая талия», «Вот это сдоба», — прокомментировали пост подписчики.

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