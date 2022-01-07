«Сами наловили, сами съели»: Стриженова в струящемся платье с открытыми плечами поужинала на пляже

Телеведущая проводит отпуск на Мальдивах. Она устроила праздничную трапезу на побережье.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро». Также Екатерина много лет играет в театре. Ее также зовут вести концерты. Стоит отметить, что в 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Наряды артистки всегда женственные и яркие. А вот на прогулках с внуком Петром она то и дело предстает в пальто и костюмах.

Новогодние каникулы стали для многих настоящим отпуском Стриженову увез на Мальдивы муж Александр. Он устроил сюрприз возлюбленной. Телеведущая уже несколько дней наслаждается теплой погодой.

Примечательно, что Рождество пара тоже отпраздновала на курорте. На побережье Екатерина предстала в струящемся платье в пол с открытыми плечами. Она покрасовалась на фоне океана.

Потом влюбленные поужинали прямо на пляже. Александр пожарил рыбку, приготовив ее со специями, и охладил напитки.

«Всех с Рождеством! Вы наверное только от праздничного стола — а мы сами наловили, сами съели! Про рыбалку расскажу в следующем посте, а сейчас про книжки-многие спрашивают, отвечаю сразу всем! Чтобы вы понимали, если мы летим отдыхать, то муж, берет пол чемодана книг. Он читает запоем в среднем за 2 дня может проглотить 1000 стр. Если меня никто не торопит, я буду читать медленно, наслаждаясь словами и эмоциями. Когда что-то особенно трогает, зачитываем друг другу вслух. Вообще любим читать одни и те же книги, смотреть вместе фильмы и спектакли. Эта поездка спонтанная, поэтому мои предпочтения никто не спрашивал, читаю за мужем», — высказалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие одарили пару комплиментами. «Как хорошо вы сказали», «Как все чинно и благородно», «Очень красиво», «Выглядит вкусненько», — прокомментировали пост подписчики.

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