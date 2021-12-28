«Попробовали мороженое Романовых»: Стриженова в черном костюме с брюками палаццо провела вечер с мужем

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она работает на телевидении большую часть жизни. Примечательно, что Екатерина ведет «Доброе утро» и передачу «Время покажет».

Несмотря на свой плотный график, она также играет в театре и успевает проводить время с семьей. Недавно артистка впервые сводила на хоккей своего внука Петра. Тогда она предстала в уютном спортивном образе.

А вот накануне Стриженова отправилась в театр «Геликон-опера» вместе с мужем Александром. Они оделись в одной цветовой гамме. Артистка была в костюме черного цвета с брюками палаццо.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Образ украшали меховые рукава. А Александр был в смокинге с бабочкой. Они не только насладились музыкой и представлением. Екатерина показала семейную идиллию.

«Вдохновились оперными шедеврами, попробовали мороженое по рецепту Романовых и зарядились праздничной атмосферой. Геликон продолжил традиционные рождественские вечера», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились элегантной парой и осыпали их комплиментами. «Какие красивые», «Ну Екатерина прям леди», «Какие вы элегантные», «Как вы хороши», «Просто пара, которая вдохновляет», «Такая вы женственная», «Ну просто идеальные! Прям сияете», «Столько лет вместе, а чувства ваши прям пылают», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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