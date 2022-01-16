«А свою ватрушку прикрыла»: Боня в тесных стрингах повернулась к народу «промасленными» ягодицами

Бывшая звезда «Дома-2» позагорала на террасе своей квартиры в Монако в пикантном виде.

Виктория Боня является популярной персоной не только в России. После участия в «Доме-2» она построила карьеру телеведущей, а потом модели и бьюти-длогера. Уже давно Виктория живет в Монако.

Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. И хоть с бизнесменом светская львица давно рассталась, она поддерживает с ним дружеские отношения.

Недавно Боня отдохнула с наследницей на Коста-Рике. Она не скрывает, что хотела загореть. Бывшая звезда телестройки сразила поклонников своей спортивной фигурой. Она даже делилась неудачными кадрами.

А вот теперь светская львица снова находится в Монако и даже увиделась с Митей Фоминым на днях. Однако гости к ней приходят не часто, поэтому 15 января она позагорала на террасе своей квартиры.

Виктория предстала в лифе пудрового цвета и белых стрингах. Она вся намазалась маслом для загара. Не только ее ложбинка блестела, но и бедра. Звезда решила покрасоваться с на солнце в пикантном нижнем белье.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие красивые формы», «А свою ватрушку прикрыла», «Видно, что не накладные», «Зачетный орех», «Очень смело», «Виктория, у вас фигура просто космос», «Какая вы красотка», «Уже шоколадная», «Любуюсь вами», «Виктория, какие мощные бедра», — прокомментировали пост подписчики.

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