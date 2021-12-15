«Нет слов!»: Боня в корсетном платье-бюстье отказалась от трусиков, засветив «сочные» формы

Бывшая звезда «Дома-2» засняла себя в ультракоротком наряде, не побоялась показать свои прелести.

Виктория Боня уже давно строит карьеру бьюти-блогера. При этом она участвует в фотосессиях и регулярно оказывает на светских раутов. После того, как Боня покинула проект «Дом-2» ей не только стали предлагать работу в журналах и на телевидении.

Она уехала жить в Монако, где теперь растит дочку Анджелину. Примечательно, что светской львице недавно исполнилось 42 года.

Примечательно, что Боня не перестает наряжаться. Она постоянно появляется на публике в роскошных платьях. В последние годы звезда телестройки много работала над фигурой, поэтому то и дело подчеркивает формы.

На этот раз она покрасовалась в миниатюрном платье-бюстье со стразами и бахромой. Наряд с корсетом позволил ей показать роскошное декольте. А пикантный разрез демонстрировал отсутствие нижнего белья.

«Сегодня праздник у девчат… сегодня будут танцы. Голосуем, образ в стиле Retro зашел? Как увидела это платье, сразу захотелось на танцпол», — написала она.

Поклонники и друзья были сражены тем, как выглядит Виктория. Многие признались, что восхищаются ее красотой. «Викуся ну ничего себе! Вот это платье! У меня нет слов! Королева», «Ты обалденная, платье», «Невероятно, божественно», «Боня на высоте, хоть стой и падай!», «А трусиков нет», «Ну сочная чика», «Вот бы еще такую фигуру мне красивую», — прокомментировали пост подписчики.

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