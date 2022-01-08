«Намочила свою ватрушку»: Боня в блестящих трусиках эпично упала в море, обнажив «сдобные» формы

Телеведущая не постеснялась опубликовать неудачное фото с отдыхав в Коста-Рике.

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она смогла добиться успеха, когда покинула телестройку. Боня сначала была телеведущей, а потом проявила себя как бизнесвумен и бьюти-блогер.

Несколько лет она была счастлива с миллионером Алексом Смерфитом, но они так и не сыграли свадьбу. Однако светская львица теперь живет с дочкой Анджелиной в Монако. Она то и дело хвастается то новыми нарядами, то украшениями.

Новогодние каникулы Боня провела в Коста-Рике. Она призналась, что смогла загореть и отдохнуть. Ранее звезда «Дома-2» делилась кадрами с отдыха, на которых позировала на пляже.

А вот потом она предстала в мини-бикини. Лиф из маленький треугольников поддерживал бюст, а трусики едва прикрыли ее формы. Виктория позировала в воде, когда ее накрыло волной. Она засветила все красоту своих форм.

«Ожидание/Реальность», — подписала фото звезда.

Примечательно, что поклонники пришли в восторг от солнечных кадров. Боня поразила их своей спортивной фигурой. «Викуся, ты становишься все красивее и шикарнее!», «Мокренькая ватрушка», «Ты настоящая богиня, и снаружи и внутри», «Вот это поправилась», «Какой пресс», «Сочная девушка», «Намочила свою ватрушку», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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