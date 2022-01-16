Без ретуши не так идеальна: Костенко в нюдовом бикини не скрыла изъяны фигуры после третьих родов

Жена Дмитрия Тарасова получила совет от мамы, которая заметила ее животик. На пляже она не смогла выглядеть идеально, как хотела.

Анастасия Костенко счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Она стала его женой спустя год после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. И хоть у него был ребенок от прошлых отношений, спортсмен хотел сына.

Избранница подарила ему дочек Милану и Еву. А в 2021 году у них родился долгожданный сын Алексей. Примечательно, что Тарасов даже поставил карьеру на паузу, чтобы быть с семьей.

Это зимой пара улетела отдыхать на Мальдивы. Они взяли с собой с детей. Для Алексея этот перелет стал первым. Костенко с радостью облачается с малышами в одинаковые купальники.

Она также показывала, как трепетно и нежно дочки относятся к братику. А вот 15 января Анастасия решила устроить фотосессию. Она позировала на пляже в нюдовом купальнике рядом с мужем. Лиф-бандо и трусики не скрыли ее фигуру. она показала мощные бедра и живот.

«Вот и я услышала „Втяни живот, Настя“ от мамы. Ну ничего, хорошего человека должно быть много. Как и фотографий отдыха. Как и загара. Прилипни, загар, прилипни», — написала звезда.

Примечательно, что поклонники тоже заметили несовершенства ее фигуры. Но большинство были в восторге от того, как выглядит мама троих детей. «Всем бы такой живот, после 3-х родов подряд», «Шикарная фигура», «Целлюлит видно и животик, уже не втянуть такое», «Словно голая», «Для женщины родившей трех детей, и живот, и фигура супер!», «Очень красивые ножки, сексуальная фигура», — прокомментировали пост подписчики.

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