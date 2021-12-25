«Посмотрите, какая у Димки офигенная жена»: Костенко отреагировала на слухи о романе Тарасова и Марго

Футболист снялся в клипе Марго Овсянниковой. Они стали часто появляться вместе на публике. Даже до жены Дмитрия Тарасова дошли слухи, что он сблизился с певицей.

В последнее время имя Дмитрия Тарасова стало чаще мелькать в СМИ. Футболист поставил карьеру на паузу. Он находится дома с женой Анастасией Костенко. В этом году спортсмен стал отцом в третий раз

. Он заботится о дочках Милане и Еве, а также маленьком сыне Алексее. Однако недавно Тарасов запел. Он снялся в клипе у певицы Марго Овсянниковой. После этого они не раз появлялись на публике вместе.

Недавно Дмитрий впервые за пять лет столкнулся с бывшей женой Ольгой Бузовой. Она не удержалась и унизила его, заявил, что стала одной из самых успешных женщин в стране, а он не одержал свое счастье.

А теперь появились слухи, что футболист закрутил роман с Марго. На этот раз Костенко не стала молчать. Она заверила, что это все выдумки, так как Тарасов очень счастлив с ней. Она даже посоветовала певице уволить своих пиарщиков.

«Фантазеры вы мои. А теперь давайте оставим волшебнутый мир пиара позади и вернемся в реальность. Посмотрите, какая у Димки офигенная жена. Даже в родах красотка», — сказала Анастасия, похвалив саму себя.. «У нас вместе много, что получается и да, отлично видно, как он счастлив и это бесит не таких счастливых. Не дождетесь», — заявила она.

Примечательно, что все пять лет Костенко регулярно подвергается критике хейтеров. Первое время ее обвинили в том, что она разлучила Дмитрия и Ольгу. Потом ее критиковали за безвкусные наряды. Но несмотря на все, Костенко предпочитает не принимать подобные слова близко к сердцу. Добавим, что накануне Марго объявила, что беременна. Кто отец ребенка, пока хранится в тайне.

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