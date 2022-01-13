«Мой музыкант»: Подольская засняла, как младший сын Преснякова играет на пианино

Маленький Иван проявляет любовь к музыке. Родители уже не скрывают лицо малыша.

Наталья Подольская является известной певицей. Она прославилась после участия в «Фабрике звезд». Артистка уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что влюбленные поддерживают друг друга во всем.

Порой они даже выступают вместе. У супругов подрастают дети: шестилетний сын Артемий и малыш Иван, которому всего год. Примечательно, что недавно пара отдохнула в Куршевеле и поставила старшего наследника на лыжи.

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Отметим, что Наталья долгое время скрывала лицо младшего наследника. Лишь недавно она решила показать, как он выглядит. Мальчик снялся в фотосессии для журнала. А вот теперь артистка запечатлела, как Иван играет на современном пианино.

Малыш сидел на стуле и нажимал на клавиши. При этом кроха пытался петь и качался в такт музыке. Подольская наблюдала за своим сыном.

«Щупает тональность. Музыкант мой. Да! Взрывай танцпол, Иван», — заявила звезда.

Поклонники были очарованы мальчиком. Многие удивились его белокурым волосам. «Мамина копия», «Какой милый, пупсик, а глаза то, глаза какие», «Очень музыкально», «Ну гены не скрыть», «Какой пухлик-мухлик», «Такой сладкий», «Как на маму похож младший», «Очаровательный Пресняков», «Это копия в детстве Вова Пресняков», «Какой классный пупс», — прокомментировали пост подписчики.

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