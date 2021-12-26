«Нужно оставаться вдвоем»: Наталья Подольская поделилась секретами сохранения крепкого брака

Артистка недавно отдохнула с мужем в отеле со SPA-процедурами.

Певица Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в далеком 2010 году. За долгие годы брака знаменитость выработала свою формула семейного счастья.

Наталья уверена, что иногда мужу и жене стоит побыть наедине без детей и рабочих моментов. Поэтому Подольская вместе с Пресняковым не так давно летали в Италию. Отдых знаменитостей представлял собой разнообразные уходовые процедуры.

«Это был уютный отель под Римом, мы были вдвоем в тишине и покое. Удалось сделать много качественных процедур: массажи, детокс-бани, грязи. Нам все очень понравилось! Потом мы на один день остались в Риме — и это было восхитительно!», – призналась Наталья.

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«Считаю, что иногда парам нужно оставаться вдвоем, без детей. Поход в ресторан или кино — отличная возможность перезагрузиться. Бывает, я прошу Вову, чтобы он куда-нибудь меня пригласил. Хотя, мы с мужем любим проводить время с детьми и чаще досуг разделяем с ними», – упомянула Подольская в разговоре с Cosmo.ru.

Напомним, ранее Наталья Подольская рассказала о переменах в ее гардеробе. Стиль артистки менялся с годами и событиями на жизненном пути.

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