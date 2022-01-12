«Улечу домой и все»: Кудрявцева показала, как дочка в трикотажном платье обижается на нее на отдыхе в Дубае

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Большую часть жизни она работает на ТВ и брала интервью у самых известных артистов. Примечательно, что и в 50 лет она может похвастаться стройной фигурой.

Блондинка привыкла к тому, что стилисты подбирают ей наряды и в кадре она выглядит безупречно. Но в обычной жизни она носит более привычные и лаконичные образы.

Этой зимой Кудрявцева улетела отдыхать в Дубай. Телеведущая то и дело делится кадрами с трехлетней наследницей. Девочка то носит брюки с лампасами, то щеголяет в купальнике.

Звезда на этот раз отметилась в рваных джинсах и джемпере, а вот ее дочка была в сером трикотажном платье. Она резвилась на детской площадке и каталась с горок. Малышка уже умеет разговаривать и порой ставит маму в неловкую ситуацию.

«Вчера, когда я сильно обняла Машу, она сказала: „Ты мне вместо любви, больно сделала“», — поделилась Лера.

Она запечатлела дочку, которая сидела на кровати. Девочка обиделась, поэтому не поворачивалась.

«Машуль, ну пошли мириться! Давай пальцами:мирись, мирись! Пойдем», — предложила звезда.

«Я уйду», — заявила девочка. «Куда?» -уточнила Кудрявцева.

«Куда, улечу домой и все», — пояснила Мария. «Как? Я без тебя не смогу», — удивилась мама.

«Улечу с Леной», — строга сказала кроха. «С Леной улетишь? А за что такая немилось ко мне?» — уточнила звезда.

«Я вообще-то обиделась! Ты очень строгая», — сказала малышка.

Как оказалось, родители читали малышке сказку, а она отсела на край кровати. Телеведущая хотела обнять ее и поцеловать, но крохе это не понравилось. В итоге Лера уговорила ее помириться. Поклонники восхитились дочкой Леры. «Ой, смешная!», «Какая же она у вас чудесная», «Машулька сладкая девочка», «Сообразительная», «Вот это диалог», — прокомментировали пост подписчики.

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