Мамина модница: Кудрявцева нарядила дочку в леопардовые лосины и алый бомбер на отдыхе

Лера Кудрявцева в прошлом году отпраздновала юбилей. Она не скрывает, что следит за своей внешностью. Даже в 50 лет телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Она часто получает комплименты от Сергей Лазарева, с которым дружит уже много лет. Более того, Лера счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария.

Если Новый год Кудрявцева отпраздновала в Москве, то Рождество она провела уж в Дубае. То и дело телеведущая делится кадрами с курорта. Она гуляет с наследницей в городе, а также много времени проводит на пляже.

13 декабря блондинка решила продлить свой отдых на несколько дней. Лера запечатлелась в футболке и шортах на побережье. А вот наследницу она покатала на качелях.

Кроха была в леопардовых лосинах и алом бомбере. Малышка радовалась тому, что катается на качелях. У нее были волосы собраны в косички.

Поклонники восхитились дочкой Кудрявцевой. Многие остались от нее в восторге. «Мария Игоревна — это волшебница!», «Очень хорошо выглядите всегда!», «Какой счастливый ребенок», «Хорошо, что остались! Сколько эмоций у Машки», «Такие вы стильные», «Какая кокетка растет», «Очень красивый ребенок», «Вот это счастье на лице», — прокомментировали пост подписчики.

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