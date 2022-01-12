Следы от загара светятся: Каменских в леопардовом лифе красиво сверкнула грудью на пляже

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она не раз становилась членом жури в шоу «Маска» в Киеве. За ее творчеством следят миллионы людей. Певица уже не поет с Потапом, но строит сольную карьеру.

Количество ее поклонников только растет. Артистка не боится демонстрировать свою фигуру не только в платьях, но и более пикантных образах. Ее не раз сравнивали с Ким Кардашьян.

Не так давно Каменских устроила себе отпуск. Она проводит время в Мексике. Певица то и дело наряжается. С собой она взяла несколько чемоданов с нарядами.

Если накануне артистка покрасовалась в платье в сетку, то теперь она вышла на пляж в купальнике с леопардовым принтом. Настя показала бюст в лучах солнца со следами следов от загара. Она была без макияжа, а цепочка утопала в ложбинке.

Примечательно, что потом звезда надела платье из ниток, которое смотрелось как рваное. Она едва прикрыло ее прелести. Каменских показала свою пятую точку во всей красе. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами.

«Вау, ну просто нет слов», «Горячая красотка», «Опять оголила свою Ким», «Всемогущая покровительница, что за вид», «Платье что есть, что нет», Грудь вывалила, ягодица выставила«, «Это явно грязное дело», «Настя, пора уже вести себя приличнее», «Что за любовь к своим складкам», «Ужас, как развидеть», «Ну прям аппетитная», — прокомментировали пост подписчики.

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