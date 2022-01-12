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«День рождения удался»: Агата Муцениеце и Павел Прилучный воссоединились на девятилетии сына

Актриса устроила праздник в одном из столичных ресторанов.

«День рождения удался»: Агата Муцениеце и Павел Прилучный воссоединились на девятилетии сына
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: globallookpress.ru

Агата Муцениеце и Павел Прилучный воссоединились на дне рождении общего сына. 11 января Тимофею исполнилось 9 лет. По такому случаю Агата устроила торжество в одном из столичных ресторанов с детской комнатой. Аниматоры развлекали не только юных гостей, но и взрослых.

Павел Прилучный также появился на празднике сына. Несмотря на то что после развода актеры не общались и избегали друг друга, Павел и Агата воссоединились для совместного снимка на память о празднике.

Фото с дня рождения сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
День рождения сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Фото: instagram.com/agataagata/

«День рождения удался», — подписала фото Агата в своем Instagram.

32-летняя Агата Муцениеце развелась с 33-летним Павлом Прилучным почти два года назад. Пара прожила в браке девять лет. Двое детей — 9-летний Тимофей и 5-летняя Мия — одинаково общаются с обоими родителями.

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