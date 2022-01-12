«Ух, какая»: Агата Муцениеце в мини-бикини показала «сочные» бедра и плоский живот

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась в десятках кинолент, включая сериал «Закрытая школа». У актрисы множество достоинств. Она приняла участие в шоу «Ледниковый период», где показала свои силу и пластичность.

Ей довелось даже станцевать на пилоне на льду. В итоге бывшая жена Павла Прилучного заняла третье место и похудела на 10 килограммов. А накануне она отметила день рождения сына Тимофея.

После вечеринки Муцениеце отправилась в долгожданный отпуск. Она теперь отдыхает с наследниками на Мальдивах. В первый же день актриса подразнила поклонников.

Она запечатлелась на шезлонге в горчичном мини-бикини. Примечательно, что лиф стал ей большой, поэтому оттопырился. Артистка засветила упругий бюст и родинку-завлекалочку. Также Агата похвасталась плоским животиком.

Не обошлось и без принятия душа. Звезда оросила тело водичкой. Ее купальник мгновенно намок. Она игриво позировала, выставив прелести напоказ.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Огонь орешек», «Какая вы необыкновенно красивая», «Ну Паша свое счастье упустил», «Ой, как вы хороши», «Ух, какая», «Намочила свой пельмешек», Ой, прям мышца играет«, «Какой бюст, прям манит», «Что вы творите», «Агата, так нельзя», «Вот это мамочка разошлась», — прокомментировали пост подписчики.

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