«Трусики внатяжку»: Брежнева в леопардовом мини-бикини засветила свою «сдобу» на пляже

Певица на отдыхе поделилась соблазнительным кадрами. Она не скрыла красоту звездного тела.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что ее сделала известной группа «ВИА-Гра». Однако даже теперь артистка не перестает будоражить поклонников.

В 39 лет блондинка обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Она выступает в боди и мини-платьях. Звезда не скрывает, что ее не раз называли секс-символом. Недавно она прилетела отдыхать на Мальдивы и теперь дразнит фанатов пикантными кадрами.

Накануне Брежнева провела время на пляже. Она то и дело дефилировала по пляжу в шелковом халатике. Певица была в леопардовом мини-бикини.

Ветер стал раздувать наряд и позволил артистке блеснуть прелестями. Она засветила свои округлые бедра. Вера показала красоту свои форм в стрингах. Она грациозно дефилировала на фоне лазурного побережья. Примечательно, что звезда была без укладки и макияжа.

Позже она запечатлелась в уборной. Брежнева игриво распахнула халатик, обнажив упругий бюст и плоский животик. Она покрасовалась на камеру в купальнике.

«Как красавица», «Так-с… красавица наверняка что-то задумала», «Вера с каждым годом все красивее», «Трусики внатяжку», «Поправочка на скромность», «Как грудь стоит без пуш-ап», «Какие у вас формы», «Ну просто прелесть», «Ой, вот это кадры», «А муж разрешил?», «Нереальная красота», — прокомментировали пост подписчики.

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