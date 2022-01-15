Невероятно помолодел и похорошел: как на самом деле выглядит Гарик Мартиросян

Шоумен не так давно обратился за помощью к своему другу в клинику.

Шоумен Гарик Мартиросян заметно преобразился за последнее время. Он невероятно помолодел и похорошел, что не ускользнуло от глаз его поклонников.

В Instagram появился снимок, на котором Гарик Мартиросян запечатлен со своим лечащим врачом. Поговаривают, что не так давно юморист обратился за помощью к медику, специализирующемуся на лечении межпозвоночных грыж без операций.

Отметим, что в последнее время ходят упорные слухи, что у Гарика Мартиросяна есть определенные проблемы со здоровьем. Впрочем, сам он эту информацию не подтверждал, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Гарик Мартиросян был одной из главных звезд «Камеди клаб». Несколько лет назад он покинул шоу, решив сосредоточиться на своих проектах.

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