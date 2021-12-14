«Когда в Comedy Club был Мартиросян, то я чувствовал себя как дома»: Соболев — об уходе из шоу

По словам шоумена, ему очень нравилось, как вел себя коллега на проекте.

Юморист Илья Соболев в YouTube-шоу «Макарена» вспомнил свой уход из Comedy Club.

«Когда в Comedy Club был Мартиросян, то я чувствовал себя как дома. Он — творческий, и мне нравились его проявления творчества. Когда он ушел, то вскоре закончилось наше трио «Смирнов, Иванов, Соболев», и я тоже оттуда ушел. Все случилось в одно время, в один период». Илья Соболев

Как отметил Соболев, если он интересен публике, то и ценник на него во время концертов высокий.

«Я веду разные мероприятия: дни рождения, свадьбы, корпоративы. Бывает, что мой корпоратив стоит больше чем полмиллиона рублей», — заявил Илья Соболев.

Напомним, что Гарик Мартиросян покинул Comedy Club несколько лет назад. Шоумен решил реализовывать себя в других проектах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!